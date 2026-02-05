Cerró la Colonia de Vacaciones Municipal

Con la participación del intendente Gustavo Bastián y la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano Anabella Lubo, este jueves se llevó a cabo el encuentro de cierre de la Colonia de Vacaciones Municipal, que durante todo el mes de enero se desarrolló en el Polideportivo de la localidad.

La propuesta contó con la participación de más de 450 niñas y niños de distintos barrios de la ciudad, quienes disfrutaron de un espacio de inclusión, recreación y aprendizaje durante el receso estival. Las actividades estuvieron a cargo de un equipo conformado por 15 profesores de Educación Física, junto a personal de distintas dependencias de la comuna, que trabajaron de manera articulada para garantizar el normal desarrollo de la colonia.

A lo largo del mes se llevaron adelante diversas actividades recreativas, lúdicas y deportivas, promoviendo hábitos saludables, el compañerismo y el disfrute del tiempo libre en un entorno seguro y cuidado.

Desde el Municipio se destacó la importancia de sostener este tipo de políticas públicas gratuitas, que brindan igualdad de oportunidades y acompañan a las familias de la ciudad durante el verano.

www.discofm.com.ar