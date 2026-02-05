Intentó evadir a la Policía pero perdió el control de la moto cayendo a la calzada y fue alcanzado

En horas de la madrugada de este jueves, personal de la Sección Motorizada, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, mientras realizaba recorridas preventivas, detectó una motocicleta que llamó la atención por sus características en inmediaciones de calles San Martín y Sarmiento.

Al intentar proceder a su identificación, un sujeto que se encontraba junto al rodado se dio a la fuga a alta velocidad, iniciándose un seguimiento controlado por parte de los efectivos.

El procedimiento finalizó en la intersección de Bv. González y Tucumán, donde el conductor perdió el control del motovehículo y cayó sobre el ripio, logrando ser interceptado. El mismo resultó ser un menor de 17 años de edad, quien no contaba con documentación del rodado, constatándose además que la motocicleta presentaba irregularidades en las numeraciones de cuadro y motor.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro de la motocicleta a fin de establecer su real procedencia y propiedad. En cuanto al menor, fue trasladado a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde posteriormente fue entregado a su progenitora.

