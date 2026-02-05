Nueva maquinaria para la ciudad de Feliciano

El Municipio de San José de Feliciano sumó una Retroexcavadora John Deere 310P, para fortalecer el trabajo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

El equipo vial cuenta con tracción 4×4, motor de 91 HP, brazo extensible y una pala de 1 m3 de capacidad.

Esta inversión se realizará con recursos propios a través de un convenio de leasing con el Nuevo Banco de Entre Ríos, tras la aprobación unánime de la misma por parte del Honorable Concejo Deliberante, bajo la Ordenanza N° 807/25.

«Seguimos equipándonos para brindar mejores servicios a los vecinos» aseguran desde la Municipalidad de San José de Feliciano.

