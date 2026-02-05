Allanamiento por narcomenudeo con un detenido y secuestros en Colón

Este miércoles, en el marco de una investigación en curso llevada adelante por la División Drogas Peligrosas Colón, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, en relación a una supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 (Microtráfico), y tras realizarse las tareas investigativas pertinentes, se solicitó y obtuvo del Juzgado de Garantías local una Orden de Allanamiento y Requisa Domiciliaria para una finca ubicada en inmediaciones de calle J. J. Paso al 140.

El procedimiento arrojó resultados positivos, procediéndose al secuestro de un envoltorio de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y recortes varios.

Como resultado del operativo, se procedió a la Detención del investigado, un ciudadano mayor de edad, quien fue alojado en Sede Policial a disposición de la Magistratura interviniente. Asimismo, se trasladó desde el área de intervención a una mujer mayor de edad para ser correctamente identificada y quedar supeditada a la causa.

www.discofm.com.ar