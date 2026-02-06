85% de ocupación para Carnavales en San José— 06/02/2026 Comentarios desactivados en 85% de ocupación para Carnavales en San José 2
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de San José comunica que en Carnaval, San José se encuentra al 85% de ocupación turística por lo que se recomienda no viajar sin reserva previa para evitar estafas o inconvenientes.
Siempre recordar que San José no cuenta con centrales de reservas y se recomienda verificar alojamientos habilitados en sanjose.tur.ar/alojamientos
Para mayor seguridad pedir siempre placas habilitantes, confirmación de que se trata de un alojamiento homologado y habilitado.
Es importante «no transferir dinero» sin antes verificar el alojamiento, chequear siempre que el número figure en la web oficial, ante dudas, comunicarse con la Secretaría de Turismo.
Consultas oficiales: Secretaría de Turismo San José, whatsapp 3447 – 648480
