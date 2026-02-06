Ferras se reunió con agrupaciones estudiantiles felicianenses

La Secretaria de Gobierno, Hacienda y Producción de la Municipalidad de San José de Feliciano, Anabella Ferras, se reunió con representantes de distintas agrupaciones estudiantiles de escuelas secundarias de nuestra ciudad. También estuvo presente la productora Línea Directa Eventos.

Se trataron temas referentes al UPD y las actividades de los estudiantes durante el año. «Nos hemos puesto a disposición para trabajar juntos en éstas actividades y colaborar con las iniciativas que ellos propongan, dividiendo el año en etapas», manifestó al respecto Anabella Ferras.

Explicando que «es muy importante estar junto a los jóvenes de nuestra ciudad y que cuenten con el apoyo de este municipio».

