Aprehendido por incumplimiento judicial

En horas de la tarde de este jueves, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, tomó intervención en inmediaciones de Ruta Nacional N° 14 al km 145, a raíz de la activación del Botón Anti Pánico (BAP) por parte de una ciudadana, quien informó que una persona se encontraba incumpliendo medidas cautelares vigentes frente a su domicilio, aportando además características físicas, vestimenta y movilidad del mismo.

Al arribar un móvil policial a la zona, se observó a un individuo de 41 años de edad, coincidente con los datos brindados, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta, procediéndose a su interceptación e identificación, constatándose que poseía medidas judiciales vigentes respecto de la llamante.

Anoticiada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la inmediata Aprehensión del sujeto y su traslado a Sede Policial donde quedó alojado a su disposición por Incumplimiento Judicial en Flagrancia.

www.discofm.com.ar