El automovilismo nacional estará en Concepción del Uruguay

En la tarde de este jueves una noticia sacudió el mundo motor. Se dará el regreso de TC Mouras a Concepción Del Uruguay y será en apenas unas semanas.

La segunda exigencia del año para las categorías escalera de ACTC; TC Mouras y TC Pista Mouras se disputará los días 28 de febrero y 1 de marzo en el autódromo de la histórica. Una gran oportunidad para la afición entrerriana y de toda la región para acercarse a disfrutar del clásico espectáculo de los seis cilindros.

