Planifican tareas de conservación en caminos rurales del departamento Villaguay

Con el objetivo de mejorar la red vial secundaria y terciaria del departamento Villaguay, el director de Vialidad provincial, Exequiel Donda, se reunió con los presidentes comunales de Lucas Norte, Carlos Strumia; Lucas Sur Primera, Andrea Redruello; y Mojones Norte, Hayde Riquelme.

Se firmarán convenios para realizar trabajos que beneficiarán a vecinos, productores e integrantes de la comunidad educativa.

En la oportunidad, se definieron los trabajos a ejecutar en orden de importancia de acuerdo al uso social y productivo. «Vamos a trabajar con Vialidad provincial. Es una nueva y muy buena iniciativa que posibilitará mantener en condiciones la transitabilidad de los caminos por donde se saca la producción y tienen un intenso movimiento social», coincidieron en señalar los representantes comunales del departamento Villaguay, al tiempo que «celebraron que se lleven adelante este tipo de reuniones».



Por otra parte, el titular del ente vial, mantuvo otro encuentro de trabajo con vecinos de Mojones Sur para avanzar en la firma de futuros convenios, y en tareas de conservación sobre el camino San José.



«La provincia tomó el compromiso de darle continuidad a los trabajos a un camino que tiene 26 kilómetros de extensión por donde sale la producción y tiene un intenso uso social», manifestó al término del encuentro el productor agrícola, Pablo Gaischuk.



Tareas ejecutadas



Por otra parte, se informó desde el ente vial que se trabaja de manera intensa en diferentes zonas rurales del departamento del centro entrerriano como Raíces, Bergara, Lucas Sud Segunda, además de los ya mencionados Lucas Norte, Mojones Norte, Mojones Sur, donde se llevaron adelante trabajos de repaso, reposición de material calcáreo, limpieza y conformación de banquina, abovedado y desagües, cambio de alcantarillas.



En esos distritos, entre otros, se ejecutan tareas dando prioridad a lugares donde se encuentran escuelas, centros de salud; y por donde transita la producción ganadera, avícola y agrícola, importante para el desarrollo de la economía regional del centro norte entrerriano.



Participaron del encuentro, además, el director de Conservación, Fabián Ocampo; el jefe de la Zonal Villaguay, Juan Ramírez; y los jefes del Dpto. II Municipios, Consorcios y Juntas de Gobierno, Marcelo Solanas; y de la Asesoría Técnica, Juan Ignacio Pennas.

