El IAPV y municipios del departamento Uruguay trabajan para dar respuestas habitacionales

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, encabezó una reunión de trabajo con intendentes de ese distrito, en el marco del programa Ahora Tu Hogar.

Del encuentro participaron los intendentes de Villa Mantero, Hernán Niz; de Caseros, Oscar Francou, y de San Justo, Fernando Viganoni, además del senador provincial Martín Oliva. También estuvo presente el vocal del organismo, José Artusi.

Durante la reunión se abordaron diferentes líneas de asistencia técnica y financiera dirigidas a los gobiernos locales, con el objetivo de avanzar en políticas habitacionales que permitan brindar respuestas concretas a las familias de la región.

Tras el encuentro, Schönhals remarcó: «Es fundamental sostener una agenda compartida con los municipios, que nos permita acelerar soluciones habitacionales y acompañar las demandas de las comunidades. La coordinación entre provincia y municipios es la clave para llevar adelante obras y programas con impacto real».

En tanto, el senador Martín Oliva destacó la importancia del trabajo conjunto «para dar respuestas a una demanda habitacional que crece en cada localidad, fortaleciendo la planificación y el acceso a herramientas concretas para las familias».

Por su parte, los intendentes valoraron el acompañamiento provincial y destacaron la importancia de contar con herramientas como el programa Ahora Tu Hogar para gestionar soluciones habitacionales para sus comunidades.

