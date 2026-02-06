Perdió el control del vehículo, colisionó el gardarrail, volcó y quedó sobre sus cuatro ruedas

En horas de la tarde de este vierenes, personal policial de Sub Comisaría La Clarita tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 183 ½.

Por causas que se tratan de establecer, un vehículo utilitario Peugeot Partner, que circulaba en sentido Norte a Sur, conducido por un hombre de 62 años, acompañado por una mujer de 48 años de edad, ambos oriundos de la provincia de Buenos Aires, habría pisado la banquina, perdiendo el control del rodado e impactando contra el guardarrail, produciéndose su posterior vuelco, quedando finalmente sobre sus ruedas.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Como consecuencia del siniestro, se produjo una interrupción momentánea de la vía rápida, continuando habilitado el tránsito por el resto de la calzada.

