Continúan los trabajos desde la provincia para morigerar la suba nacional en la tarifa eléctrica

El Gobierno entrerriano dio cuenta de las decisiones tomadas ante el incremento en el precio mayorista de la energía, fijado desde la Nación. Asimismo, enumeró las gestiones previas que posibilitaron, anteriormente, dejar de ser el distrito con la tarifa más cara y, actualmente, aliviar el peso de los componentes de la factura.

La boleta de la luz tiene tres grandes partes: El valor agregado de distribución (VAD); los impuestos y tasas (provinciales y municipales); y el precio mayorista de la energía (que decide Nación). De estos, la provincia solo puede intervenir en los dos primeros.

En cuanto al tercero, la actualización de los precios estacionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), establecida por la Nación desde el mes en curso, implica un aumento del 4,5 por ciento en la boleta de la luz.

Este incremento a los usuarios hubiera sido mayor sin las bajas aplicadas previamente desde la provincia. Por un lado, el congelamiento del valor agregado de distribución (VAD) acumula un año y medio sin variantes, y sin afectar la calidad del servicio ni el programa de inversiones en infraestructura. Por otro, la eliminación de los impuestos y cargos provinciales asociados a la tarifa, medida que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, y que equivale a decir que la provincia no cobra ningún impuesto en la boleta de la luz.

Además, desde el Estado provincial se gestiona con cada municipio para concientizar a sus autoridades de la urgencia de bajarles el costo a sus vecinos. Y gracias a esto se redujo el peso de la contribución municipal en la boleta (pasó del 8,69 por ciento al 6 por ciento), se bajaron las tasas municipales (que antes tenían un tope del 16 por ciento y ahora son del 13 por ciento) y se recortó a más de la mitad la tasa de fiscalización del Ente Provincial de la Energía (EPRE), que pasó del 1,8 por ciento al 0,8 por ciento.

Nuevo esquema de subsidios

En otro orden, desde el 16 de enero la Nación cambió el sistema de subsidios, creando los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que define qué usuarios reciben ayuda y cómo se la calcula. Con este esquema se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef), cuyo criterio principal para acceder al subsidio es que el grupo familiar tenga ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Ante este nuevo estado de situación, desde el Gobierno de Entre Ríos se publicaron dos resoluciones.

La Nº 14 fija los cuadros tarifarios de febrero e identifica qué parte del consumo queda subsidiada y cuál no. Asimismo, pone topes de consumo subsidiado por zonas geográficas.

De este modo, quienes residen en los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy (llamada Zona Templada) tienen un tope de consumo de 300 kWh mensual. Y quienes viven en el resto de la provincia (llamada Zona Cálida) tienen un tope de 370 kWh mensual.

Por lo tanto, los usuarios que consuman por encima del tope abonarán la factura sin el beneficio.

A su vez, la Resolución Nº 15 (retroactiva al 16 de enero) aplica el nuevo régimen de subsidios (Resef) sobre los cuadros tarifarios que regían hasta el 31 de enero. En consecuencia, se estima que un 20 por ciento de los usuarios tendrá refacturaciones (que pueden ser incrementos o bajas) para ese periodo.

