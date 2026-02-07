Una noche más para disfrutar, una noche con la alegría de los viernes

Los Callejeros en San José brindaron una noche donde la alegría fue la gran protagonista. Los sabores del patio gastronómico se mezclaron con los ritmos de los artistas en vivo —Los Famosos, Latin Show y el gran cierre de Costa Azul— creando un ambiente único para compartir.

La feria de emprendedores sumó color y creatividad con propuestas para todos los gustos, haciendo de la noche un paseo completo para disfrutar en familia y con amigos.

Esta actividad es posible gracias al trabajo conjunto entre el sector privado y la Municipalidad de San José, pensado especialmente para el disfrute y encuentro de toda la comunidad.

La cita será el próximo viernes con más Callejeros.

