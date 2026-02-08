Comenzó la temporada de los Tradicionales Corsos Sanjosesinos

Una noche inolvidable donde la calle Centenario se llenó de brillo, color y mucha alegría, dando inicio a una de las celebraciones más queridas de nuestra ciudad.

Al ritmo de las batucadas, pasistas, bailarines y la sinfónica desfilaron contagiando emoción y entusiasmo en cada paso. La fiesta contó con la presencia de los Reyes del Carnaval, la Murga Los Peques, Comparsa Arlequín y Comparsa Itambé, protagonistas de una celebración que une generaciones y tradiciones.

El 14, 15 y 16 de febrero en el Predio Multieventos, continúa todo el esplendor, la cultura y la alegría del Carnaval Sanjosesino.

