Se ausentaron de su casa, les entraron a robar y ya hay un sospechoso detenido

En horas del mediodía de este sábado, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en un hecho de Robo ocurrido en una vivienda ubicada sobre Avenida Urquiza.

Un ciudadano denunció que, tras haberse ausentado de su domicilio durante aproximadamente una semana, al regresar constató que personas desconocidas, previo saltar un tapial, habrían ingresado a la vivienda, sustrayendo diversos electrodomésticos, griferías y otros elementos.

Teniendo en cuenta que el posible lugar de ingreso lindaba con un terreno baldío con abundante vegetación, se realizó un rastrillaje en la zona, logrando hallar entre los pastizales gran parte de los elementos denunciados como sustraídos.

Durante el procedimiento, se localizó oculto en el lugar a un sujeto de 37 años de edad, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo rápidamente interceptado. Al ser consultado, el mismo no pudo justificar su presencia, brindando versiones incoherentes.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el Arresto Preventivo del individuo, quedando alojado en sede policial a disposición de la autoridad judicial interviniente.

www.discofm.com.ar