Firma del contrato de concesión del Festival de Doma y Jineteada en la Fiesta Provincial del Ternero

En las instalaciones del NAC, se realizó la firma del contrato de concesión para el uso y explotación comercial del Festival de Doma y Jineteada, en el marco de la 52ª edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, que se llevará a cabo el día sábado 7 de marzo, en el predio «el lucero» de la ciudad de San José de Feliciano.

El acuerdo fue firmado entre la Comisión Organizadora del Festival, representada por sus autoridades, y los concesionarios Emerson Mármol y Hugo Reyes, con el objetivo de garantizar un espectáculo de calidad, destacado por su organización y por el valor cultural que representa para la comunidad.

«Este compromiso refuerza el trabajo conjunto para seguir ofreciendo un evento a la altura de su historia y tradición», afirman los organizadores.

