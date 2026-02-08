Secuestran moto con pedido vigente por hurto

En la noche de este sábado, circunstancias que personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, se encontraba realizando Operativos en zona de los Barrios Tiro Sur y San Francisco, más precisamente en inmediaciones de calle Monteagudo al 550 de esta ciudad, se procedió al control de un motovehículo. Durante el chequeo, se constató que el cuadro y el motor no correspondían al mismo rodado, estableciéndose además que sobre este último pesaba pedido de Secuestro vigente por el delito de Hurto, desde el mes de septiembre de 2025.

Anoticiada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el Secuestro de la motocicleta, mientras que su conductor, un joven de 20 años, fue trasladado a Sede Policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

