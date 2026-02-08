Recuperan televisor sustraído

En relación a un hecho de Robo por Escalamiento ocurrido este sábado, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Colon, llevó a cabo tareas investigativas tendientes al recupero de elementos sustraídos.

En continuidad con la pesquisa, se estableció que un televisor marca Phillips de 32 pulgadas, denunciado como sustraído, había sido adquirido por un tercero, quien manifestó haberlo comprado de buena fe el día anterior en horas nocturnas, a un precio menor que al valuado comercialmente.

Anoticiada la Fiscalía en turno, se dispuso el formal secuestro del aparato, ordenándose su posterior restitución a la víctima, continuándose con las diligencias investigativas correspondientes.

