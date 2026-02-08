Arrestan un ciudadano y secuestran elementos

En relación a un hecho delictivo ocurrido días atrás en la ciudad de Colon, personal policial dependiente de la Sección Comando Radioeléctrico, al encontrarse de recorrida preventiva procedió a demorar un individuo en la intersección de calles López Jordán y Noailles, quien transportaba un envoltorio que contenía una cantidad considerable de cables enmarañados, sujeto que, por las averiguaciones realizadas y el análisis de material probatorio, se hallaba directamente relacionado al ilícito en pesquisa.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el formal Secuestro del material transportado, como así también el Arresto del demorado, quedando alojado en Sede Policial a disposición de la autoridad judicial interviniente.

