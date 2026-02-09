El Recreo No Duerme es un lugar donde los encuentros cobran vida

Este domingo se vivió una noche especial, cuando el atardecer dio paso a charlas y sabores que celebraron lo mejor de nuestra región. La producción de vinos de la ciudad y la zona fue protagonista de la mano del Establecimiento Los Franco Suizos, junto a Tolhui.arg, que deleitó al público con sus exquisitos alfajores artesanales.

La música acompañó cada momento con la presencia de artistas locales y regionales: Hernán Paz, Conjunto Itay y un gran cierre a cargo de Grupo 5, que hizo vibrar al público.

Fue una noche llena de alegría, buena música y una propuesta gastronómica irresistible, perfecta para compartir y disfrutar.

La experiencia continúa en la última noche de El Recreo No Duerme, el domingo 22 de febrero.

