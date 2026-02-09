Robaba cables pero fue descubierto y cuando intentó huir lo atraparon

Este domingo, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón fue comisionado a un predio deportivo ubicado en inmediaciones de Bv. González y Urquiza, a raíz de un hecho delictivo en curso. Al arribar al lugar, se constató que un individuo había ingresado tras saltar el cerco perimetral y se encontraba cortando el cableado de una de las torres de iluminación.

Al advertir la presencia policial, el autor un ciudadano de 42 años, intentó darse a la fuga pero fue rápidamente aprehendido en el lugar. Durante el procedimiento se recuperó el cableado sustraído y se secuestró un elemento cortante utilizado para cometer el ilícito.

Anoticiada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro de los elementos, la entrega del cableado a representantes de la entidad deportiva, y el alojamiento del aprehendido en Sede Policial, quedando a disposición de la justicia por el Delito de Robo por Escalamiento en Flagrancia.

