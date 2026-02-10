Una mujer aprehendida tras agredir a su hija y enfrentarse a funcionarios

Personal de la Jefatura Departamental Colón intervino en un complejo episodio de violencia familiar y resistencia que culminó con la aprehensión de una ciudadana mayor de edad.

En horas de la tarde de este lunes, efectivos dependientes de Jefatura Departamental se constituyeron en una vivienda de la localidad de San José, tras recibir un llamado de alerta que daba cuenta de un altercado doméstico de magnitud.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que una adolescente se encontraba resguardada en un domicilio con el fin de salvaguardar su integridad física, tras haber sido presuntamente agredida por su progenitora. Ante la gravedad de la situación, intervino de forma inmediata del personal del Área de Niñez, Adolescencia y Familia de la municipalidad local.

Lejos de deponer su actitud, la mujer habría intentado arremeter físicamente contra los agentes municipales encargados de la asistencia, manteniendo en todo momento un comportamiento marcadamente hostil hacia los funcionarios intervinientes.

Informada de los pormenores a la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso la inmediata aprehensión de la causante. La mujer fue trasladada a sede policial, quedando supeditada a una causa por los supuestos delitos de Resistencia a la Autoridad y Violencia Familiar en Flagrancia.

La menor, por su parte, recibió la asistencia y el acompañamiento de los organismos correspondientes para garantizar su contención integral.

