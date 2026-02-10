Continúa la fumigación con el sistema termoniebla en San José

La termoniebla consiste en la aplicación de un producto insecticida autorizado, que se dispersa en forma de una nube fina, permitiendo alcanzar sectores de difícil acceso como patios, baldíos, zanjas y áreas con vegetación abundante.

Es importante destacar que los productos utilizados en este tipo de operativos no representan riesgos para la salud de las personas ni de los animales domésticos, siempre que se apliquen siguiendo los protocolos establecidos. Asimismo, la técnica es segura y está avalada por organismos sanitarios, siendo ampliamente utilizada en campañas de salud pública.

