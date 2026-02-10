Reunión Ampliada del Consejo Provincial Justicialista

El Intendente de la ciudad de San José de Feliciano, Damián Arévalo, participó de manera virtual, junto a su Viceintendenta, Marisa Leites, quien lo hizo de forma presencial, de una importante reunión en Paraná para definir los pasos estratégicos a seguir desde el Partido Justicialista, como oposición, para los siguientes dos años.

«Evaluar errores, programar acciones y tener propuestas superadoras para la gente, es un objetivo que no debemos dilatar para mejorar la expectativa de los entrerrianos», manifestó al respecto Arévalo.

