Reunión de trabajo entre autoridades del HCD sanjosesino

Durante la mañana de este martes, la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, mantuvo una reunión con los Presidentes de ambos bloques, Cristian Berguñan del Bloque Más para Entre Ríos y Gabriel Truffa del Bloque Vecinalismo por San José, acompañados por el Asesor Legal del cuerpo, Dr. Francisco Gallicet.

La reunión, se llevó a cabo en la Sala de Sesiones “Alejo Peyret” y tuvo como eje principal, el diálogo sobre temas vinculados al próximo inicio del período de sesiones del presente año legislativo.

Estas instancias de trabajo refuerzan el compromiso del Concejo con la planificación, el consenso y el fortalecimiento institucional en beneficio de toda la comunidad sanjosesina.

