Dos adolescentes fueron interceptados con un arma de fuego y un machete

En el marco de las tareas de prevención que desarrolla personal de la Sección Motorizada de Jefatura Departamental Colón, este martes en horas del mediodía se produjo un procedimiento que derivó en la identificación de dos jóvenes y la incautación de elementos en la zona sureste de la ciudad.

La intervención se originó mientras los efectivos realizaban una recorrida por la zona de calle Artigas al fondo. Al aproximarse a las inmediaciones del Arroyo de La Leche, los uniformados percibieron un estruendo, similar al producido por una detonación de arma de fuego, lo que motivó una inmediata inspección de las malezas y terrenos linderos.

Tras un eficaz despliegue, el personal policial logró interceptar a dos adolescentes, de 17 y 14 años, quienes transportaban un arma de fuego larga calibre .22, la cual se encontraba acompañada por tres vainas servidas, además de un arma blanca tipo machete. Ante la peligrosidad del hallazgo, se procedió al resguardo preventivo de los involucrados y al aseguramiento del armamento.

Puesto el hecho en conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el formal secuestro de la totalidad de los elementos mencionados. En cuanto a la situación de los adolescentes, se ordenó su traslado hacia la sede de la Comisaría de Minoridad, donde, tras cumplimentar los protocolos legales de rigor, fueron entregados a sus respectivos responsables legales.

