40 empleados municipales sanjosesinos serán transferidos a Planta Permanente

Este miércoles, el Intendente de San José, Gustavo Bastian. firmó el decreto que establece el llamado a cubrir, mediante concurso de Oposición y Antecedentes, cuarenta (40) nuevos pases a Planta Permanente para el personal municipal.

Los trabajadores interesados podrán inscribirse cumplimentando los requisitos requeridos para cubrir cada cargo.

www.discofm.com.ar