40 empleados municipales sanjosesinos serán transferidos a Planta Permanente— 11/02/2026 Comentarios desactivados en 40 empleados municipales sanjosesinos serán transferidos a Planta Permanente 1
Este miércoles, el Intendente de San José, Gustavo Bastian. firmó el decreto que establece el llamado a cubrir, mediante concurso de Oposición y Antecedentes, cuarenta (40) nuevos pases a Planta Permanente para el personal municipal.
Los trabajadores interesados podrán inscribirse cumplimentando los requisitos requeridos para cubrir cada cargo.
www.discofm.com.ar