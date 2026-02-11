Feliciano continúa sumando luminarias led para las calles de la localidad

El Municipio de San José de Feliciano sigue trabajando en el mantenimiento y ampliación de la luminosidad en las calles de la ciudad.

«Hemos colocado 16 nuevos equipos led en calle Jujuy entre Pueyrredón y Mitre y en calle Alvear entre Tucumán y Jujuy», puntualizaron desde la comuna felicianense.

Afirmando asimismo que «sabemos que a mayor cantidad de luces, mayor es la demanda de los vecinos, y por ello seguiremos trabajando para llegar a todas las calles que necesitan de una mejor iluminación».

