Una mujer fue aprehendida tras quebrantar una medida judicial en Colón

En un procedimiento llevado a cabo durante las últimas horas del miércoles, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en un incidente de desobediencia judicial en flagrancia.

En respuesta a un llamado de emergencia, efectivos que se encontraban realizando recorridas debieron constituirse en inmediaciones de calle Castelli al 600, de la ciudad de Colón. El despliegue se originó a raíz de un reporte que alertaba sobre un conflicto suscitado en una vivienda de la zona.

Al arribar al lugar, el personal actuante logró constatar la presencia de una ciudadana de 43 años de edad, quien se encontraba en el inmueble infringiendo de manera fehaciente una medida judicial vigente. Dicha resolución establecía la prohibición de acercamiento con respecto a su progenitora.

Ante lo ocurrido, se entabló una comunicación inmediata con la Unidad Fiscal de Colón, quien dispuso la aprehensión de la causante y su posterior traslado a dependencia policial.

www.discofm.com.ar