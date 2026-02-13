Continúan las gestiones para profundizar el plan de modernización del HCD San José

Este viernes por la mañana se llevó a cabo un encuentro digital entre la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, la Secretaria Diana Bes, personal administrativo del cuerpo y la Directora del Instituto de Formación Legislativa, dependiente de la Vicegobernación de la Provincia, Ivana Balbi.

Durante la reunión se abordaron las líneas de trabajo vinculadas al Plan de Modernización de los Concejos Deliberantes, en el marco del cual el HCD San José fue reconocido en 2025 como uno de los cinco más innovadores de la provincia por el Senado Entrerriano.

Estas gestiones buscan profundizar la implementación de las iniciativas presentadas en el proyecto, que representan un importante avance en materia digital y tecnológica para optimizar la gestión legislativa y fortalecer la transparencia institucional.

