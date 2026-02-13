San José alcanza el 97% de reservas y se prepara para un Carnaval con gran afluencia turística

En la antesala del fin de semana largo de Carnaval, San José ya registra un 97% de reservas y se prepara para recibir a miles de turistas que elegirán la ciudad para disfrutar de tres días a puro descanso, naturaleza y celebración.

Se espera una alta afluencia en los principales atractivos turísticos, con propuestas que combinan río, termas, enoturismo, historia y fiesta popular.

El Balneario Camping San José, con su extensa playa sobre el río Uruguay, se encuentra en óptimas condiciones para recibir campistas y excursionistas. Con parrillas a metros de la playa y todos los servicios necesarios para el disfrute al aire libre, se consolida como uno de los espacios más elegidos durante el verano.

A solo 200 metros, el complejo Termas San José ofrece un verdadero balcón al río con 12 piletas pasivas y recreativas. Además, el sábado se podrá disfrutar de “Noches Termales”, extendiendo el horario hasta la 1 de la mañana, una propuesta que combina relax y entorno natural en horario nocturno.

En paralelo, la ciudad celebra la Semana del Vino, una invitación a recorrer la historia y el presente del vino entrerriano, con una agenda especial que incluye visitas a bodegas de la región, experiencias combinadas con termas y el destacado Museo Histórico Regional de la Colonia San José, ícono cultural que refleja las raíces productivas e inmigratorias de la zona.

La gastronomía local, una amplia agenda de eventos programados y tres noches de Corsos en el Predio Multieventos completan la propuesta. Los tradicionales Corsos Sanjosesinos contarán con comparsas locales y grupos musicales, llenando de color y alegría cada jornada.

San José, además, se encuentra inmersa en una región turística estratégica, con el Parque Nacional El Palmar como uno de los grandes atractivos naturales del país, sumando cientos de actividades vinculadas al río, la naturaleza, el termalismo y la calidez de su gente.

Con un nivel de ocupación prácticamente pleno y una agenda diversa, la ciudad se encamina a vivir un fin de semana largo con fuerte movimiento turístico y un impacto positivo en toda la cadena de servicios.

www.discofm.com.ar