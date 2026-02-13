Un joven aprehendido por intentar acceder a una camioneta

En una efectiva respuesta ante un llamado de alerta, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino este viernes a raíz de un supuesto ilícito registrado en las inmediaciones de calles Hipólito Yrigoyen y Centenario. El procedimiento se inició luego de que el propietario de una camioneta Toyota SW4 denunciara haber sorprendido a un desconocido intentando acceder al habitáculo del rodado.

Al arribar la patrulla al lugar, se logró interceptar al sospechoso, un joven de 18 años de edad, oriundo de Villaguay. En comunicación con la Fiscalía en Turno, se ordenó la aprehensión del individuo, quedado a disposición de la magistratura actuante.

www.discofm.com.ar