Camión de encomiendas despistó y cayó desde un puente en la Autovía

Durante la noche de este viernes, un siniestro vial tuvo lugar en las inmediaciones del kilómetro 199 de la Autovía José Gervasio Artigas, involucrando a un transporte de gran porte que terminó su trayectoria bajo una estructura vial.

El incidente fue protagonizado por un camión marca Iveco, el cual remolcaba un acoplado destinado al traslado de encomiendas. Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó un despiste hacia el cantero central. La inercia del pesado rodado derivó en su caída, quedando posicionado finalmente bajo un puente existente en dicha franja de la Autovía.

A pesar de la magnitud del impacto y la compleja posición en la que quedó el vehículo, los dos ocupantes, un joven de 26 años que oficiaba de chofer y su acompañante de 29, ambos oriundos de la provincia de Misiones, resultaron con lesiones leves.

