Un sanjosesino se une a la Clase 3

Se viene un año de gran permanencia de pilotos del departamento Colón en nuestro automovilismo. Como es tradicional aportando gran cantidad de volantes a Competición Especial Entrerriano. A falta de un mes para el comienzo de la actividad oficial continúan las novedades.

El sanjosesino Maxi Pérez vuelve a competir a la encendidísima Clase 3; confirmando su presencia con el Corsa – Audi.

Yair Etcheveste y equipo se dedicarán al chasis y puesta en pista; mientras que los motoristas campeones, los Hermanos Adami de Colón proveen la planta impulsora Audi.

