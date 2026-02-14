Un sanjosesino se une a la Clase 3— 14/02/2026 Comentarios desactivados en Un sanjosesino se une a la Clase 3 1
Se viene un año de gran permanencia de pilotos del departamento Colón en nuestro automovilismo. Como es tradicional aportando gran cantidad de volantes a Competición Especial Entrerriano. A falta de un mes para el comienzo de la actividad oficial continúan las novedades.
El sanjosesino Maxi Pérez vuelve a competir a la encendidísima Clase 3; confirmando su presencia con el Corsa – Audi.
Yair Etcheveste y equipo se dedicarán al chasis y puesta en pista; mientras que los motoristas campeones, los Hermanos Adami de Colón proveen la planta impulsora Audi.
