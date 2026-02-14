Dos personas lesionadas tras colisión entre un auto y una moto en Colón

Durante el mediodía de este viernes, se registró un incidente vial en la zona urbana de la ciudad de Colón, precisamente en la intersección de las arterias San Martín y Pellenc. Por causas que se tratan de establecer, se produjo la colisión entre dos unidades, resultando dos personas heridas.

El evento involucró a un motovehículo marca Motomel, modelo Max, en el cual se desplazaban dos individuos: el conductor, un ciudadano de 44 años, quien viajaba acompañado por un joven de 21 años y un automóvil marca Renault, modelo Logan, el cual era conducido por una mujer de 61 años de edad.

Ante la magnitud del impacto, una ambulancia realizó el traslado de los lesionados hasta el Hospital San Benjamín.

