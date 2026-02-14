Se viene la 52° Fiesta del Ternero Entrerriano y ya se comenzó a palpitar

Este viernes viernes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la Secretaria de Gobierno, Hacienda y Producción, Anabella Ferras, se reunió con los músicos y ballets locales, para sellar su participación en el escenario mayor.

«Es un orgullo ver cómo crece el talento de Feliciano y asegurar que este 2026 nuestra identidad suene más fuerte que nunca», enfatizó al respecto Arévalo.

