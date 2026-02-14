Localizaron sin vida un ciudadano que era intensamente buscado

En el marco del operativo de búsqueda y rescate iniciado este viernes en jurisdicción de San José, Jefatura Departamental Colón informa sobre el lamentable desenlace de las tareas de rastrillaje.

En horas de la mañana de este sábado, personal especializado de la Prefectura Naval Argentina (PNA) – Sección Colón, abocado a las labores de búsqueda subacuática y rastreo fluvial, procedió a la localización del cuerpo sin vida del joven de 37 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien había desaparecido de la superficie en la tarde del viernes.

El trágico suceso se habría desencadenado cuando el ciudadano, mientras se encontraba realizando actividades de pesca en la zona de la «Cantera Creppy», ingresó al cauce con la aparente intención de recuperar un aparejo, no logrando retornar a la ribera.

Tras el hallazgo del occiso, se han iniciado las actuaciones de rigor correspondientes, dándose inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Turno, quien ha dispuesto las medidas pertinentes.

A través de este medio, Jefatura Departamental Colón, hace llegar el acompañamiento a los familiares ante tan dolorosa pérdida.

