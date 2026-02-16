San José homenajeó a Siomara Echeverría, alma y corazón del carnaval

Antes del inicio de los Tradicionales Corsos Sanjosesinos, se realizó el acto de nombramiento de la pista del Predio Multieventos, que desde ahora llevará el nombre de Siomara Echeverría, en reconocimiento a su legado, compromiso y amor por el carnaval.

El emotivo homenaje destacó a Siomara Echeverría, costurera y figura fundamental del carnaval local, por su contribución al desarrollo del evento.

El acto contó con la presencia de la viceintendenta Mirta Pérez, la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano Anabella Lubo, la Coordinación de Cultura de San José, concejales, representantes de las comparsas y familiares de Siomara.

Este reconocimiento busca poner en valor a quienes, desde el trabajo silencioso y la pasión, construyen la identidad cultural de nuestra ciudad.

