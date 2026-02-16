Una familia resultó lesionada tras un despiste en la Autovía Artigas

En horas del mediodía de este domingo, se iniciaron actuaciones tras registrarse un siniestro vial ocurrido en inmediaciones del kilómetro 210 de la Autovía José Gervasio Artigas. El incidente fue protagonizado por un vehículo particular que terminó fuera de la cinta asfáltica.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil marca Peugeot, modelo 208, que circulaba por la mencionada vía, perdió la estabilidad. El rodado era conducido por un ciudadano de 39 años, quien iba acompañado por una mujer de 41 años y dos menores de edad, de 10 y 8 años respectivamente.

A raíz del siniestro, la totalidad de los integrantes, todos oriundos de la localidad bonaerense de Florencio Varela, sufrieron lesiones y debieron ser trasladados hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad de Concordia.

