La magia del carnaval volvió a latir en San José— 16/02/2026
La primera noche de los Tradicionales Corsos Sanjosesinos llenó de brillo, color y emoción la pista “Siomara Hecheverría” en el Predio Multieventos. Las batucadas marcaron el pulso, las comparsas desplegaron su arte y el público acompañó con esa alegría que nos identifica como comunidad.
Fue una noche donde la cultura se hizo fiesta, donde nuestras raíces se mezclaron con el ritmo y donde cada paso celebró la identidad sanjosesina.
