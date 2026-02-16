La magia del carnaval volvió a latir en San José

La primera noche de los Tradicionales Corsos Sanjosesinos llenó de brillo, color y emoción la pista “Siomara Hecheverría” en el Predio Multieventos. Las batucadas marcaron el pulso, las comparsas desplegaron su arte y el público acompañó con esa alegría que nos identifica como comunidad.

Fue una noche donde la cultura se hizo fiesta, donde nuestras raíces se mezclaron con el ritmo y donde cada paso celebró la identidad sanjosesina.

