Accidente con una moto en Colón pero cuando llegó la Policía el rodado ya no estaba

Un hombre de 51 años resultó con lesiones tras protagonizar una caída de motocicleta. Al arribo de los efectivos, el rodado ya no se encontraba en el lugar del hecho.

En el marco de las actuaciones que lleva adelante personal dependiente de esta Jefatura Departamental, durante las últimas horas se registró un siniestro vial en la intersección de las arterias Gaillard y Presidente Illia, el cual dejó como saldo a un ciudadano con lesiones de carácter leve.

El incidente se produjo cuando, por causas que se tratan de establecer, un hombre de 51 años de edad que circulaba en una motocicleta en compañía de su pareja, caen de la misma sobre la cinta asfáltica.

Cabe destacar que al momento del arribo del personal policial, no se encontraba la mujer ni el rodado involucrado.

Como consecuencia del impacto el ciudadano es trasladado hacia el nosocomio local con lesiones leves.

