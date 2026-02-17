Consumió productos en un local y luego aseguró no poseer dinero para abonarlos

En la noche de este lunes, alrededor de las 22:50 horas, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón fue comisionado a un comercio ubicado en la intersección de calles Gouchon y Av. Quiroz, a raíz de un inconveniente suscitado en el lugar.

Una vez presentes, el propietario manifestó que un ciudadano mayor de edad habría consumido productos y, al momento de abonar, expresó no poseer dinero para efectuar el pago, tratándose, según lo manifestado, de una situación similar a otra ocurrida días atrás en otro local de su propiedad.

Informada la Unidad Fiscal en turno de los pormenores del hecho, se dispuso la aprehensión del involucrado por el supuesto delito de Estafa, siendo trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.

