Allanamiento con secuestro de divisas, sustancias y un detenido en procedimiento por narcomenudeo

Tras una exhaustiva labor investigativa, el personal de la División Drogas Peligrosas de Jefatura Departamental Colón concretó un exitoso procedimiento contra el narcomenudeo. La intervención, que se extendió desde las primeras horas de la tarde de este lunes hasta la medianoche del martes, permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y culminó con la detención de un hombre de 44 años.

La medida judicial fue librada por el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del Dr. Jesus Penayo Amaya, en el marco de una causa que investiga la supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de narcomenudeo. El allanamiento tuvo lugar en una finca situada sobre calle Durán, donde los efectivos policiales procedieron al registro minucioso del inmueble.

Como resultado de la requisa, el personal actuante logró la incautación de diversos elementos de interés para la causa, entre los que se destacan:

· Sustancias prohibidas: Envoltorios que contenían en su interior clorhidrato de cocaína, fraccionados para su presunta comercialización.

· Cinco teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

· Elementos de fraccionamiento: Blísters de medicamentos y recortes de nylon varios, utilizados habitualmente para el acondicionamiento de las dosis.

· Divisas: Una importante suma de dinero en efectivo en moneda nacional (pesos), además de moneda extranjera consistente en dólares, guaraníes y reales.

Durante el desarrollo del procedimiento, se identificó correctamente a cinco personas que se encontraban en el lugar. No obstante, por disposición de la magistratura interviniente, se ordenó la detención inmediata de un sujeto de 44 años, quien fue trasladado a la dependencia policial quedando a disposición de la justicia.

