Nueva entrega solidaria de latitas a LALCEC

La Municipalidad de San José, a través del Área de Ambiente, realizó una nueva donación de latitas de aluminio a LALCEC San José, continuando con la campaña de recolección solidaria.

Las latitas recolectadas en el área son entregadas a la institución, que luego las vende para su reciclaje a la cooperativa Cielo Compartido también de nuestra ciudad. De este modo se generan recursos que contribuyen a sostener sus programas de prevención, detección temprana y acompañamiento.

Esta iniciativa une el cuidado del ambiente con el compromiso social, promoviendo la economía circular y la participación de la comunidad en acciones concretas.

Desde la Municipalidad de San José se agradece a todas las personas, instituciones y áreas municipales que se suman a esta propuesta.

