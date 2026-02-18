San José registró ocupación plena durante el fin de semana largo de Carnaval

La ciudad de San José vivió un fin de semana largo de Carnaval con plena ocupación turística y una importante circulación de turistas y excursionistas en sus principales atractivos y eventos programados.

Con un total de 5.468 plazas habilitadas, la ciudad alcanzó el 100% de ocupación tanto en alojamientos como en campings, en una de las fechas más convocantes del calendario turístico anual.

Durante los cuatro días se contabilizaron 20.779 pernoctes, con una estadía promedio de 3,8 noches, lo que refleja una permanencia sostenida y una planificación anticipada por parte de los visitantes.

En cuanto al movimiento en atractivos, el Complejo Termas San José registró 8.189 ingresos, mientras que el Balneario Camping San José contabilizó 10.546 entradas, consolidándose como espacios centrales de la actividad turística del fin de semana.

El gasto promedio por persona fue de $98.978, lo que permitió estimar un movimiento económico aproximado de $2.056 millones de pesos, con impacto directo en alojamiento, gastronomía, comercio y servicios vinculados al turismo.

Eventos y actividades destacadas

El fin de semana tuvo además una agenda de propuestas culturales y recreativas que acompañaron la estadía de los visitantes.

Los tradicionales Corsos Sanjosesinos, realizados en el Predio Multieventos, convocaron a más de 6.000 personas durante las 2 noches, consolidándose como uno de los principales eventos del fin de semana en la ciudad.

Asimismo, la ciudad culminó el pasado 14 de febrero la Semana del Vino, cuya última jornada coincidió con el inicio del fin de semana largo de Carnaval. La agenda incluyó la Vendimia y propuestas como sunsets en bodegas locales, potenciando el perfil enoturístico de San José y sumando alternativas complementarias para residentes y visitantes durante esos días.

En el marco del Día de los Enamorados, el Complejo Termas llevó adelante las tradicionales Noches Termales, sumando una alternativa diferencial dentro de la programación especial del mes.

Desde el área de Turismo se destacó el trabajo coordinado entre el sector público, instituciones y prestadores privados para dar respuesta a la alta demanda registrada, subrayando la importancia de los fines de semana largos y los eventos programados como dinamizadores de la actividad turística local.

De cara al tramo final de la temporada estival, los indicadores registrados durante el fin de semana largo de Carnaval muestran una leve mejora en los niveles de ocupación y movimiento respecto a lo observado durante enero. Si bien el contexto general marcó un verano con comportamiento moderado, los datos de este último fin de semana refuerzan la importancia de los eventos y fin de semanas turísticos como dinamizadores de la actividad en el cierre de la temporada.

