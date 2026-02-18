Frigerio abrió las sesiones legislativas y destacó que la provincia «está mejor plantada para crecer»

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró este miércoles el 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un mensaje centrado en el orden fiscal, la transparencia, la competitividad y el desarrollo productivo. En un discurso de fuerte contenido institucional, afirmó que la provincia dejó atrás una etapa de desorden estructural y hoy «está mejor plantada para crecer».

«Estamos mejor plantados. No porque tengamos más recursos, sino porque ordenamos el Estado, desactivamos las bombas que encontramos y recuperamos credibilidad», sostuvo.

Ante legisladores, autoridades judiciales, intendentes y representantes de distintos sectores, el mandatario señaló que, tras una primera mitad de gestión dedicada a enfrentar desequilibrios históricos, Entre Ríos inicia ahora una etapa de consolidación.

«La vara sube cuando los avances dejan de ser excepciones y pasan a ser reglas. Gobernar mejor es una obligación permanente», expresó.

Orden fiscal, fin de privilegios y equilibrio

Frigerio repasó las principales medidas adoptadas para sanear las cuentas públicas y ordenar el funcionamiento del Estado: reducción de cargos políticos, eliminación de gastos reservados, revisión de contratos irregulares, recorte del 98 por ciento de las adscripciones docentes y resolución récord de sumarios administrativos.

En materia financiera, destacó que la provincia pasó del déficit al equilibrio fiscal en un contexto de caída de la recaudación similar al que, en otros momentos, llevó a gobiernos provinciales al default.

«Honramos nuestros compromisos, evitamos el default y redujimos la deuda en dólares. Hoy la deuda representa menos de la mitad de lo que representaba hace dos años sobre nuestros ingresos», remarcó.

También subrayó la estabilización de la Caja de Jubilaciones, cuyo déficit proyectado fue reducido a la mitad. En ese sentido, confirmó que en las próximas semanas, y luego de reuniones con representantes de los trabajadores, enviará un proyecto de ley «para que nuestro sistema previsional provincial sea más moderno, más justo y garantice el 82 por ciento de manera sostenible».

También defendió la intervención del ex Iosper, que dio lugar a la creación de la OSER. «Intervenir era la decisión más responsable que exigían los hechos. Vamos a seguir ordenando lo que durante años se dejó deteriorar», afirmó.

Estado moderno y más transparencia

El gobernador destacó la implementación del expediente electrónico, la digitalización de trámites y la puesta en marcha de la plataforma Mi Entre Ríos, junto al portal Entre Ríos Transparente. «Hoy el Estado deja registro de lo que hace y cualquier ciudadano puede controlar. La transparencia ya no es un discurso: es una práctica cotidiana», señaló.

Competitividad: menos impuestos, energía más justa e inversión privada

Uno de los ejes centrales del discurso fue la decisión de aliviar la carga impositiva en un contexto de crisis. Frigerio defendió la baja de impuestos y aseguró que «salir de una crisis no puede ser asfixiando al que produce».

En ese marco, destacó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), con más de 180 millones de dólares comprometidos y alrededor de 1.500 nuevos puestos de trabajo proyectados. «Cuando el Estado deja de poner trabas, el sector privado responde y la inversión aparece», afirmó.

En materia energética, recordó que Entre Ríos dejó de tener la tarifa eléctrica más cara del país tras congelar el Valor Agregado de Distribución, eliminar impuestos provinciales en la boleta y reducir tasas regulatorias. Además, ratificó el reclamo ante la Corte Suprema por una tarifa justa para la energía generada en Salto Grande.

Infraestructura y rutas: planificación y financiamiento histórico

Frigerio informó que se reactivó el 100 por ciento de las obras provinciales paralizadas y que se redujo en más del 90 por ciento el pago de intereses por demoras en certificaciones, lo que permitió recuperar capacidad de inversión real.

Detalló la intervención de casi 700 kilómetros de rutas provinciales y anticipó que, con financiamiento de organismos multilaterales, 2026 será el año con mayor presupuesto de obra pública de la historia reciente en Entre Ríos.

«Estamos avanzando con planificación, reglas claras y previsibilidad. Las obras que se empiezan, se terminan», afirmó.

Educación, salud y seguridad: presencia del Estado donde más se necesita

En educación, destacó mejoras en más de 500 establecimientos escolares, avances en alfabetización con resultados medibles y la incorporación de nuevas tecnologías en la currícula.

En salud, subrayó la digitalización del sistema, la compra centralizada de medicamentos, la inversión hospitalaria y la creación de la Central de Informes de Mamografía, única en el país.

En seguridad, informó que los procedimientos contra el narcotráfico crecieron un 60 por ciento respecto de la gestión anterior, con fuertes incrementos en incautaciones, y destacó la inversión histórica en equipamiento policial. «La seguridad no es un discurso, es presencia territorial, tecnología y decisión política», sostuvo.

Turismo y ambiente

Reafirmó su postura frente al proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde frente a Colón, y dijo desde que se conoció la iniciativa, la provincia viene gestionando activamente ante las autoridades de Uruguay para que se relocalice el emprendimiento y se eviten impactos negativos sobre el turismo, el paisaje y las economías de la costa del río Uruguay. «Continuaremos impulsando el diálogo institucional sin confrontaciones, pero con una posición firme: cualquier intervención en un recurso compartido como el río necesita el consenso de todos los que somos parte. Y de esta posición no nos van a mover», aseguró.

Relación con Nación y federalismo responsable

El mandatario reivindicó un vínculo institucional maduro con el Gobierno nacional, basado en el diálogo y la defensa firme de los intereses provinciales.

«Construimos puentes para fortalecer el federalismo, pero reclamamos con firmeza lo que le corresponde a Entre Ríos», afirmó, al tiempo que recordó las gestiones por recursos previsionales, energía de Salto Grande y financiamiento para obras estratégicas.

Una nueva etapa

En el tramo final, Frigerio afirmó que la provincia inicia una etapa de profundización del rumbo adoptado en 2023.

«No me conformo con que el Estado funcione a medias. No me conformo con medirnos con la vara baja del pasado. Quiero una provincia que juegue en la parte alta de la tabla», expresó.

Y concluyó: «Si sostenemos este rumbo y seguimos elevando la vara, podemos hacer de Entre Ríos una provincia protagonista».

