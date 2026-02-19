Abren una convocatoria con herramientas para internacionalizar las industrias culturales entrerrianas

El objetivo es brindar asistencia técnica gratuita a micro, pequeñas y medianas empresas del sector cultural que busquen profesionalizar su salida al mercado externo. Es una iniciativa del Gobierno de Entre Ríos a través de distintas áreas.

A través de un esquema de consultoría personalizada que se extenderá de marzo a junio, los proyectos seleccionados recibirán el acompañamiento de profesionales especializados en comercio exterior. Al finalizar el proceso, cada empresa contará con:

● Un diagnóstico completo de situación y comunicación.

● Una investigación de mercado con definición de destino estratégico.

● Un plan de exportación detallado, incluyendo simulación de costos y brochure digital.

● Un listado de clientes potenciales en el mercado investigado.

La asistencia será sin costo, resultando una instancia de formación y crecimiento para el beneficiario.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 23 de febrero de 2026. Los interesados podrán realizar su inscripción a través del siguiente formulario: https://forms.gle/o2RkGdBho2r2VrKN6

Para obtener mayor información, podrán comunicarse al teléfono (0343) 5280344 o vía correo electrónico a: horizonte.exportador@gmail.com / industriasculturales@entrerios.gov.ar

Se trata de la línea de gestión Puentes Creativos, en el marco del programa Horizonte Exportador. Es una iniciativa de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto a la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales.

