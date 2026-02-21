Se terminan las Noches Termales en San José

Este febrero se despide con una invitación especial: aprovechar los últimos sábados del mes para disfrutar de Noches Termales en Termas San José, una experiencia que transforma el relax tradicional en un plan diferente bajo las estrellas.

Todos los sábados de enero y febrero, de 20:00 a 01:00, el complejo extiende su horario con un Pase Nocturno que, por un adicional de solo $8.000 sobre cualquier ticket de ingreso, permite disfrutar durante cuatro horas extra de tres piletas recreativas de agua termal, en un entorno único: a metros del río Uruguay y bajo el cielo entrerriano. Para residentes sanjosesinos, el adicional es de $5.000 presentando DNI. La propuesta cuenta con un cupo máximo de 300 personas y agencias receptivas ofrecen paquetes completos con cena y otros servicios.

La experiencia combina descanso, bienestar y una atmósfera especial: una pileta balcón con agua calentita, música suave, brisa de río y la posibilidad de completar la velada con una cena en el restaurante del complejo. Además, hasta la 01:00 permanecen habilitados los servicios habituales como kiosco y alquileres, mientras que el spa funciona con reserva previa.

Una forma genial de terminar un día que puede comenzar en el río, seguir con historia y aventura en los distintos atractivos de la ciudad y culminar en las aguas termales. Porque San José se consolida como un destino flexible e innovador, capaz de combinar naturaleza, relax y experiencias productivas.

En estos últimos sábados de febrero, Noches Termales se presenta como el plan ideal para parejas, familias y grupos de amigos que buscan cerrar el verano con un momento distinto: más tiempo, más relax y más disfrute. Porque sumergirse en aguas termales bajo las estrellas no es solo una salida: es una experiencia que despierta los sentidos y transforma la noche en un recuerdo inolvidable.

