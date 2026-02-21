Preparativos fuertes en Clase 1

Competición Entrerriana continúa con el seguimiento a equipos, que hacen pensar en un arranque de temporada con altísimo nivel de competencia.

Con dos Fiat 600, Cristian Conte afrontaría desde el inicio el campeonato en Clase 1.

Por un lado, confirmadísima la participación del actual campeón de Copa Seniors. El piloto de Atlántida, Uruguay, Esteban Gonzalez. Quien defenderá el título y buscará avanzar en la general.

Por otro lado ya está listo el otro Fiat restando la confirmación de un nuevo piloto uruguayo.

Se piensa en Clase 3: «Kica» también se haría a la pista pero en la divisional mayor. Por estos momentos se arma el Chevrolet Celta con el que había sufrido un aparatoso vuelco en pruebas libres del 2025.

El auto que empujan todos. No es un equipo más, es el equipo que viene de Gdor. Mansilla con Mariano Marozzini y el famoso gordini. Y tienen planes.

Por un lado el objetivo claro de tachar el 2 en los laterales del auto y pintar el 1.

Se vienen mas cosas. El equipo se agranda y avanzan en la puesta en pista de un Clase 2 en las primeras fechas del año, con piloto que pronto se dará a conocer.

Llegar a clase 3 es otro proyecto sobre el cual trabajará este incansable equipo y que se concretaría este año también.

Otro guerrero solitario que espera la primera

Con su equipo familiar y desde Mercedes, Corrientes. Marco Risso adelantó efusivamente que competirá por el primer episodio del año.

Se debe recordar que desde su debut fue protagonista; con el auto que preparan con su hermano, logrando incluso podio en la última del año pero sufriendo luego un revés en la técnica.

Un charrúa que jugará fuerte

Sin mayores precisiones, el motonauta de Mercedes, Felix De La Carrera volverá a Clase 1, la categoría que atrapa a los uruguayos.

Queda por develar mucha información al respecto, pero se adelanta que es un proyecto sumamente planificado y con mucha mano de obra profesional.

