Sustrajo un auto, inició un conflicto familiar, huyó y fue detenido

En horas de la madrugada de este domingo, personal policial Dependiente de Jefatura Departamental Colón fue comisionado a una vivienda ubicada en inmediaciones de calle 19 correspondiente al Bº San Francisco, en virtud de un conflicto familiar. Al arribar al lugar, los efectivos observaron que el conductor de un automóvil marca Peugeot 408, color blanco, al advertir la presencia de la patrulla realizó una maniobra brusca en reversa, cayendo a una cuneta, logrando salir de la misma para luego darse a la fuga a una alta velocidad.

En ese momento, se logró identificar al conductor como un joven residente de esa ciudad de 19 años de edad, quien horas antes había sido trasladado por personal policial a los fines de su correcta identificación tras protagonizar un altercado familiar.

De forma inmediata, se implementó un operativo de búsqueda, logrando localizar el rodado en inmediaciones de calles Durand y Tucumán, con el detalle que el conductor descendió velozmente e intentó huir a la carrera, siendo interceptado y reducido a escasos metros por los funcionarios actuantes.

Posteriormente, se entrevistó al titular del vehículo, quien manifestó que el mismo le había sido sustraído desde el exterior de su domicilio, donde se encontraba estacionado con la llave de encendido en su interior. Asimismo, se tomó conocimiento que el aprehendido minutos antes habría intentado sustraer un motovehículo estacionado en el Hospital local, sin lograr su cometido.

Informados los pormenores a la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el formal Secuestro del vehículo y su posterior entrega al propietario, como así también el traslado y alojamiento del joven en sede policial, quedando a disposición de la magistratura interviniente por el supuesto delito de Hurto en Flagrancia.

www.discofm.com.ar